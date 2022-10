Guillermo Mariotto, la malattia quando era piccolo: a Ballando con le stelle tra simpatia e polemiche

30 ottobre 2022 a

Guillermo Mariotto spopola in questo periodo in tv. Il sabato sera fa parte della giuria di Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci, mentre la domenica pomeriggio è ospite fisso del varietà di Mara Venier. Lo stilista è spesso al centro di polemiche o momenti simpatici.

Nato a Caracas, 56 anni, da madre venezuelana e padre italiano, da annii vive a Roma. Debutta nello spettacolo a soli 17 anni, nel 1983, come scenografo teatrale ne Gl'innamorati di Carlo Goldoni, in seguito si laurea al California College of Arts and Craft di San Francisco. Dopo gli studi, viaggia per il mondo e arriva a Milano, dove entra a far parte dello studio di Basile e inizia la collaborazione con le collezioni prêt-à-porter. Piano piano inizia anche a collaborare con noti marchi internazionali, come Dolce&Gabbana e Krizia. Nel 1994 diventa direttore creativo della casa di moda Gattinoni. Dal 2005 è giurato di Ballando con le stelle mentre in precedenze è stato per anni giudice a Miss Italia.

Per quanto riguarda la vita privata, è omosessuale. “Credo che l’amore non abbia confini - aveva detto - Tutti gli esseri umani, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, hanno gli stessi diritti”. In passato ha anche sofferto di una malattia. Lo ha confessato intervistato dal settimanale Di Più. “Alla nascita avevo la milza più grande del resto degli organi e questo mi ha portato a rischiare la vita. Quando i medici se ne accorsero, mi portarono in ospedale: mia madre piangeva, mia nonna le diceva che sarebbe andato tutto bene".

