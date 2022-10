Andrea Lanfri, chi è l'atleta senza gambe che ha centrato imprese nell'atletica e nell'alpinismo

30 ottobre 2022 a

Andrea Lanfri, l'atleta paralimpico che ha conquistato l'Everest, oggi domenica 30 ottobre sarà protagonista di Kilimangiaro, il programma condotto da Camila Raznovich. Ma chi è Andrea Lanfri? Nato a Lucca, classe 1986, all'età di 29 anni ha contratto la meningite con sepsi meningococcica. Ha perso entrambe le gambe, sette dita delle mani e gran parte della mobilità delle stesse. Operato inizialmente a Firenze, è stato poi trasferito all'ospedale di Lucca. Superata la malattia, nel 2016 inizia a correre con le protesi, diventando il primo italiano della storia a scendere sotto i 12 secondi sui cento metri. Si dedica con grande impegno all'atletica leggera e fa il suo esordio in nazionale ottenendo il nuovo record italiano e il bronzo nella staffetta 4 x 100. Centra il tempo minimo per i XV Giochi Paralimpici di Rio de Janeiro 2016, ma non viene convocato.

A Roma nuovo record: 11"48 sui 100. Nel 2017 si impone a livello internazionale: argento nella 4 x 100 ai mondiali di atletica e nuovo record italiano sui 100: 11'' 46, sui 200, invece, quinto posto in 22'' 51. Il bilancio nell'atletica è di nove titoli italiani, i record su 100-200 e 400 nella categoria T43. Cambiano i regolamenti e la nuova formula fissa l'altezza massima di un atleta biamputato stando in piedi, misura per lui impossibile in cui rientrare, visto la sua altezza reale prima delle amputazioni. Annuncia il ritiro dall'atletica e si dedica all'attività in montagna. Nell'arrampicata libera, praticata prima dell'amputazione, colleziona grandi imprese.

E Kilimangiaro l'impresa sull'Everest di Andrea Lanfri

Nel luglio del 2018 conquista il Monte Rosa, poi il vulcano Chimborazo in Ecuador, quota 6.292. A settembre il Lavaredo in cordata e l'anno dopo nuova super impresa: scala il Monte Rosa, poi prosegue verso Finisterre percorrendo tutto il cammino di Santiago in bicicletta, pedalando 8-9 ore al giorno. Poi spedizione Himalayana, in Nepal con il suo primo 7.000 in vetta il 26 ottobre 2019 alla Puntha Hiunchiuli nel Dolpo a 7 246 metri. Nel 2020 cinque vette italiane in sequenza: Marmolada, Gran Paradiso, Monviso, Cervino e Monte Bianco; poi l'intera traversata del Monte Rosa, sempre insieme all'amico Massimo Coda. Il 13 maggio 2022 la grande avventura sul Monte Everest, la vetta più alta del mondo, 8.849 metri. E' il primo uomo pluriamputato della storia a centrare l'impresa. Pochi mesi dopo, ad agosto, la salita anche sul Kilimangiaro.

