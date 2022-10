Kilimangiaro oggi domenica 30 ottobre su Rai 3. Le anticipazioni

30 ottobre 2022 a

Oggi in tv, domenica 30 ottobre, su Rai 3 torna Kilimangiaro, il programma condotto da Camila Raznovich. Le telecamere hanno seguito l’impresa eccezionale di Andrea Lanfri, atleta paralimpico che ha scalato l’Everest, raggiungendo la vetta lo scorso maggio. Un documento unico con immagini incredibili. Ospite d’onore della puntata l’etologa e ambientalista Jane Goodall, famosa per gli studi sugli scimpanzé e diventata un punto di riferimento tra i più importanti del Pianeta sulla materia. La scrittrice statunitense premio Pulizer Jhumpa Lahiri, invece, presenta il suo libro Racconti Romani, un romanzo scritto in italiano, dove racconta Roma dal punto di vista dei turisti, dei migranti e dei viaggiatori, una "metamorfosi" di punti di vista per narrare la città eterna. E infine, gli attori Roberta Mastromichele, Corrado Fortuna e Diane Fleri presentano il film di Carolina Boco e Luca La Vopa "Questa notte parlami dell’Africa". Al desk dei viaggiatori le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice.

