Rebus, oggi domenica 30 ottobre su Rai 3: Mussolini e il fascismo

Rebus. A 100 anni dalla Marcia su Roma che cambiò non solo la storia d’Italia ma purtroppo quella dell’Europa e del mondo, nel programma condotto da Corrado Augias e Giorgio Zanchini si parla degli ultimi giorni di Mussolini e dell’Europa con lo scrittore Antonio Scurati, autore del suo romanzo M. Ma anche il razzismo fascista. Con la scrittrice Lia Levi, che si salvò dallo sterminio nazifascista e dalle deportazioni nascondendosi in un collegio di suore, si riflette sulla matrice razzista del regime di Mussolini, e del ritorno dei neofascismi in Europa. E per spiegare le differenze nel gestire la memoria delle colpe del passato un’intervista allo storico tedesco Lutz Klinkhammer.

