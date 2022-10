Marina Occhiena, perché lasciò i Ricchi e Poveri: la lite d'amore con Angela Brambati per Marcellino Brocherel

30 ottobre 2022 a

Marina Occhiena ospite a Domenica In per ricordare, con Mara Venier, l'amico Franco Gatti, fondatore dei Ricchi e Poveri morto due settimane fa. La cantante ha fatto parte della storica band genovese, capace di vendere 22 milioni di copie tra album e singoli in tutto il mondo. Anche lei genovese, 72 anni, fece parte della band dalla fondazione nel 1967 al 1981 quando durante il Festival di Sanremo lasciò la formazione in seguito a dei dissapori con l'altra donna del gruppo Angela Brambati. In quei giorni il gossip impazzò perché si racconta che tra le due ci fu una vera e propria lite d'amore con al centro Marcellino Brocherel, albergatore di Aosta e compagno proprio di Angela. In quel Sanremo la band poi si esibì nella formazione a tre cantando Sarà perché ti amo che si classificò al quinto posto ma diventando comunque un successo internazionale. La vicenda Brambati-Brocherel-Occhiena oltre a sconquassare la band ebbe anche successivi risvolti in tribunale per l'affidamento del figlio di Brambati avuto con Brocherel, mentre Occhiena ebbe una buonuscita economica anche per mantenere il riserbo sui motivi della separazione dalla band. Le cose con il tempo poi si sistemarono e recentemente Brambati - dopo aver raccontato i motivi in una intervista a Oggi, "li ho pescati nel mio letto. Anche sei volte posso perdonare, di più no, e poi potevano fare le cose da furbi" - ha detti "saremo sempre amiche".

Occhiena iniziò a muovere i primi passi nel mondo della musica a quindici anni. Conoscendo Brambati, Gatti e Angelo Sotgiu, nacquero i Ricchi e Poveri. Insieme salirono sul palco dell'Ariston cinque volte prima del fatidico 1981 che sancì la separazione. Fece però parte del successo di alcuni dei brani iconici del gruppo come La prima cosa bella, Piccolo amore mio, Che sarà. Si lanciò quindi nella carriera da solista ma senza il successo sperato (il pezzo Videosogni presentato al Festivalbar del 1985 fu probabilmente quello migliore). Tentò anche la strada cinematografica mentre negli anni Duemila ha partecipato al reality L'isola dei famosi. Nel febbraio 2020 la Reunion della formazione completa sul palco dell'Ariston, al Festival di Sanremo, per festeggiare i 50 anni della band.

La sua vita sentimentale è stata occupata per tempo dal cantautore Franco Califano con la quale si fidanzò nei primissimi anni di attività dei Ricchi e Poveri. Fu proprio l'artista romano a suggerire il nome alla band. Oltre al flirt con Brocherel ha allacciato altre relazioni, una delle quali con il paroliere Cristiano Minellono. Ha poi sposato il ginecologo Giuseppe Giordano e nel 1997 ha avuto un figlio.

