Vorrei dirti che, oggi domenica 30 ottobre Elisa Isoardi in Emilia Romagna. Le anticipazioni

Vorrei dirti che il programma condotto da Elisa Isoardi, in onda su Rai 2 dalle ore 15, oggi domenica 30 ottobre farà tappa in Emilia Romagna. Primo incontro a San Giovanni in Persiceto (Bologna), con Ramona, un’imprenditrice trentanovenne, mamma di 5 figli, tre avuti da precedenti relazioni e due da suo marito, Simone. Ed è proprio a lui che Ramona vuole dire grazie, per averla aiutata nel suo percorso di vita e aver accettato il suo passato e i suoi figli. I protagonisti delle storie di Vorrei dirti che sono persone comuni che hanno contattato il programma, vogliono ringraziare o chiedere scusa a una persona a loro cara. Per farlo, preparano un “piatto della memoria”, legato ai ricordi e ai gusti del destinatario della sorpresa. In ogni puntata dello show, Elisa Isoardi arriva nella città in cui abita il protagonista della storia: insieme decidono il piatto da preparare, fanno la spesa e, una volta a casa, cucinano grazie anche all’aiuto di un cuoco. Subito dopo, arriva il destinatario della sorpresa e tutti insieme si accomodano a tavola per condividere il piatto e tornare indietro con i ricordi. Quindi arriva il momento della lettura della lettera, di ringraziamento o di scuse, che il protagonista della storia ha scritto per il suo caro.

