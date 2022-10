Mezz'ora in più, oggi domenica 30 ottobre su Rai 3. Ospiti e anticipazioni

30 ottobre 2022 a

Oggi pomeriggio in tv, domenica 30 ottobre, classico appuntamento con Mezz'ora in più e Mezz'ora in più/Il Mondo che verr", i programmi di approfondimento di Rai 3 condotti da Lucia Annunziata, inizio alle ore 14.30. Al centro della trasmissione il profilo del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni e i rapporti con l'Unione Europea; la nuova fase del Covid e la fine della gestione emergenziale; la guerra in Ucraina e il rischio di un'escalation nucleare. Gli ospiti in studio o in collegamento saranno: Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo; il fondatore di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini; il microbiologo e senatore del Partito Democratico, Andrea Crisanti; il direttore del reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti; l'editorialista di Repubblica, Paolo Garimberti; il giornalista Rai, Duilio Giammaria.

