Linea Verde, oggi in tv domenica 30 ottobre su Rai1: Beppe Convertini e Peppone in Trentino

Oggi in tv - 30 ottobre 2022 - consueto appuntamento della domenica su Rai1 con Linea Verde (dalle ore 12,20), storico programma della rete pubblica che ci racconta le bellezze dell'Italia con la conduzione di Beppe Convertini affiancato da Peppone. La puntata odierna si dipana in Trentino.

Si parte dalla Val di Fiemme, con Convertini nella foresta di Paneveggio, detta la foresta dei violini, perché la leggenda narra che Antonio Stradivari scegliesse il legno per i suoi famosi violini proprio in questi boschi e ancora oggi il legno di questi abeti viene utilizzato per la costruzione di strumenti musicali. Un bosco ricco di biodiversità, dove Peppone trova e raccoglie frutti inaspettati. Anche l’acqua che sgorga dalle montagne delle Dolomiti è preziosa ed è uno dei segreti del pastificio più alto d’Europa. La Val di Fiemme è un esempio virtuoso di economia circolare che gira intorno al bosco, dove lo scarto diventa energia e calore.

Questa economia della terra si rispecchia anche nella viticoltura eroica della Val di Cembra, una terra ricamata faticosamente dalla mano dell’uomo, attraversata da più di 700 km di muretti a secco. Peppone vendemmia le uve e segue il profumo del vino che diventa aceto d’eccellenza e delle vinacce che si trasformano in grappa.

