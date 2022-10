Alessandro Egger, chi è il modello famoso come bambino della Kinder. La trasformazione in drag queen

29 ottobre 2022 a

Alessandro Egger è tra i concorrenti di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai1. Fa coppia con Tove Villfor e sono già molto apprezzati dal pubblico.

Ma chi è Egger? Nato a Belgrado nel 1991, di professione modello, in tanti lo ricorderanno per essere stato il “bambino Kinder” nella famosa pubblicità delle golosissime barrette al cioccolato. Era proprio Alessandro a campeggiare da bambino sulla confezione delle barrette di cioccolato. "Quando ero piccolo, attorno al 2006, ho lavorato per tanti anni con Kinder. Era mio il volto sulle barrette durante i Mondiali di calcio" ha raccontato.

Oltre a essere modello ha avviato anche la sua carriera di attore e lo abbiamo visto protagonista di una edizione di Pechino Express e persino trasformato in drag queen (Alexandra, ndr). "Come ha reagito la mia ragazza? Mi ha appoggiato. Anzi, mi ha pure aiutato a truccarmi. Quando hai il supporto delle persone a te vicine è tutto più facile. Ora mi scrivono le compagne e le mogli di uomini che si vestono da donna. I miei video hanno scaturito una riflessione: sono uno schiaffo all’ignoranza e alla superficialità" ha spiegato in una intervista.

