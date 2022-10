Giampiero Mughini, la confessione sulla madre: "Il rimorso mi mangia vivo"

29 ottobre 2022 a

A Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai1 il sabato sera, c'è spazio per la commozione. Come quando Giampiero Mughini ha ricordato la madre, scomparsa, e ha ricordato come lasciò la Sicilia per trasferirsi a Roma. Lo fece quando il padre era già morto e la madre aveva 50 anni, non lo seguì nella capitale e visse sola per tanti anni. Mughini, spiega, la vedeva quando tornava in Sicilia, dunque per forza di cose non molto spesso, non quanto avrebbe voluto. E il giornalista e opinionista, commuovendo il pubblico e i presenti, ha ammesso: "Io ho il rimorso che mi mangia vivo di averla lasciata lì". Onesto, toccante, commuovente. Il racconto ha molto emozionato Fabio Canino, che ha commentato: "Mi ha molto colpito il tuo ricordo di tua madre perché è la stessa cosa che provavo io quando tutte le volte che io andavo via da Firenze per andare a Roma. Io li lasciavo e pensavo sempre me ne pentirò un giorno e così è stato". Già, perché tutti, in fondo, dobbiamo fare i conti con alcune delle nostre scelte.

Mughini - che nello show del sabato sera di Rai1 balla in coppia con Veera Kinnunen - è piuttosto riservato sulla sua vita privata. Sposato dal 1980 con la costumista Michela Pandolfi. La coppia non ha figli e vive a Roma. Mughini, 81 anni, catanese, una laurea in lingue e letterature moderne, specializzazione francese, è innamoratissimo del suo cane Bibì: "con lui farei volentieri un passo a due" ha dichiarato proprio nella prima puntata di Ballando con le stelle. Recentemente ha raccontato di essere sottoposto, alcuni anni fa, a un intervento a causa di un tumore alla prostata che lo ha profondamente segnato.

