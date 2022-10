Gabriel Garko, in ospedale: infortunio a un braccio. Ricoverato nella clinica privata Villa Stuart

29 ottobre 2022 a

Non sono giorni semplici per Ballando con le stelle: lo show del sabato sera di Rai1 sta facendo i conti con diversi concorrenti infortunati, alcuni anche in maniera grave e a rischio partecipazione nella puntata di oggi, sabato 29 ottobre 2022. E' il caso di Gabriel Garko che si è fatto male durante le prove in settimana e si trova ricoverato in ospedale, in una clinica privata.

Garko si è infortunato a un braccio ed è stato trasportato a Villa Stuart. A quanto pare le condizioni dell’attore sarebbero parse da subito gravi e pertanto la sua presenza è a forte rischio e lo stesso proseguimento allo show è in dubbio. Se ne saprà di più oggi in diretta. Milly Carlucci, dopo aver annunciato ai fan le condizioni di salute dell'attore, ha mantenuto il più stretto riserbo sulla presenza di Garko stasera. Probabile anche una soluzione ad hoc che prevede una coreografia costruita appositamente su Garko fermo e infortunato come capitato in una puntata a Luisella Costamagna.

Garko - nome d'arte di Dario Gabriel Oliviero - è originario di Torino e quest'anno ha compiuto 50 anni. Dopo aver svolto il servizio militare presso l'Arma dei carabinieri ha vinto il concorso Il più bello d'Italia. Poi lavora per anni come fotomodello e infine a metà degli anni Novanta fa l'esordio nel mondo della fiction (La signora della città). All'inizio degli anni 2000 appare in alcuni film per il grande schermo - Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek e Senso 45 di Tinto Brass - e fa parlare di sé anche per un calendario di nudo realizzato per la rivista Max. Il grande successo popolare arriva però nel 2006, quando inizia la prima stagione de L'onore e il rispetto, serie che, fino al 2017 e nell'arco di cinque stagioni, ottiene un grande successo. Tra gli attori più ricercati dal mondo delle fiction, nel 2016 ha affiancato Carlo Conti nella conduzione del Festival di Sanremo. Prima dell'infortunio era uno dei concorrenti - in coppia con Giada Lini - più apprezzati e candidato alla vittoria di Ballando con le stelle.

