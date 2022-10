Un giorno in pretura, stanotte in tv in seconda serata su Rai3 29 ottobre: la storia di Ilenia Fabbri uccisa in casa

29 ottobre 2022 a

Stanotte in tv consueto appuntamento con Un giorno in pretura su Rai3, intorno a mezzanotte del 29 ottobre 2022, uno dei programmi più longevi della televisione e sempre condotto da Roberta Petrelluzzi. Stavolta viene ripercorsa, da Silvia Di Fonso nella puntata dal titolo Ilenia una di meno, la storia di Ilenia Fabbri uccisa nella sua abitazione a Faenza.

Ilenia, 46 anni, separata, viene uccisa in casa la mattina del 6 febbraio 2021. Nell'abitazione è presente solo la fidanzata della figlia. Secondo l’accusa, ad ammazzarla è un sicario, Pierluigi Barbieri, pagato dal marito Claudio Nanni, che si difende sostenendo che l’incarico non era di uccidere, ma solo di intimidire. Di questa vicenda rimane la tragedia della figlia della coppia, che si ritrova improvvisamente senza la madre e col padre a rischio ergastolo.

L’esecutore materiale del delitto aveva poi confessato che i tentativi di uccidere la donna erano stati altri due; che lei sarebbe dovuta sparire in una buca scavata vicino casa dall’ex marito, e ritrovata dagli agenti su indicazione del 54enne; e che a lui erano stati promessi 20mila euro più un'auto usata. Nanni da parte sua ha invece sempre negato l’omicidio ammettendo solo di avere consegnato 2.000 euro a Barbieri, copia delle chiavi della casa e istruzioni su come muoversi, ma solo per spaventare la ex. Per la Procura il movente dell’omicidio di Ilenia Fabbri è stato economico: la vittima, dopo avere ottenuto dal Tribunale l'assegnazione della casa coniugale del valore di 300mila euro, aveva citato l'ex marito in una causa di lavoro da 500mila euro per i salari non ricevuti per la sua attività nell'impresa di famiglia, l'officina di Nanni; e per la gelateria di famiglia venduta a sua insaputa.

