Sapiens, stasera in tv 29 ottobre su Rai3: Mario Tozzi alla scoperta del Polo Sud

Stasera in tv, sabato 29 ottobre 2022, un'altra puntata di Sapiens - Un solo pianeta in onda su Rai3 dalle ore 21,45. Stavolta il programma di Mario Tozzi porterà i telespettatori a bordo della nave rompighiaccio Laura Bassi alla scoperta del Polo Sud, il continente ghiacciato ai confini della Terra, per cercare di capire come è cambiato il clima dell'Antartide dal tempo dei dinosauri ai giorni nostri.

Da questo luogo dalle temperature estreme cominciano le esplorazioni di Sapiens. Cento milioni di anni fa, quello che oggi chiamiamo Polo Sud era ricoperto da enormi ed estese foreste popolate da colossali sauropodi, mentre oggi è quasi del tutto privo di forme di vita animale e vegetale. Nel periodo Cretaceo l’Antartide era il mondo perduto dei dinosauri, giganteschi rettili preistorici che riuscivano a sopravvivere ai 4 mesi di lunga notte antartica. Come facevano?

Il viaggio di Sapiens proseguirà alla scoperta dei dinosauri italiani: dal più piccolo (il dinosauro Ciro) ai più grandi dinosauri mai ritrovati in Italia, nel Villaggio del Pescatore, vicino Trieste.

