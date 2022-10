Tu si que vales, stasera in tv 29 ottobre 2022 su Canale5: The Tenors con Alberto Urso ospiti di Belen

29 ottobre 2022 a

Stasera in tv - 29 ottobre 2022 - consueto appuntamento del sabato sera su Canale5 con Tu si quei vales (dalle ore 21,30), lo show che mette alla prova i talenti dell’Italia, arrivato alla sua nona edizione, portando le esibizioni dei concorrenti e gli ospiti a un nuovo livello tra emozioni e simpatia. Le regole e le dinamiche dello show restano pressocché invariate tra le varie stagioni: anche in questa puntata si presenteranno al pubblico talenti di ogni tipo: a partire dai cantanti, ballerini e musicisti, fino ad arrivare ad acrobati, maghi e illusionisti, così come altri artisti con talenti unici e particolari. Ma attenzione ad essere troppo unici e interessanti, perché potreste finire per gareggiare in un’altra competizione, parliamo della Scuderia Scotti, che raccoglie i concorrenti più originali e spassosi del programma, per farli competere per un altro premio.

Alla conduzione l’ormai rodato trio composto da Belén Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, accompagnati dall’ex ballerina di Amici Giulia Stabile, che girerà per il dietro le quinte per intrattenere i concorrenti. La storica giuria del programma è composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Ad aiutare i giudici prende posto nello studio anche la divertente Sabrina Ferilli, per rappresentare la giuria popolare.

Non solo concorrenti sul palco di Tu si que vales, ad infiammare lo show penseranno anche i suoi ospiti. Durante questa puntata faranno il loro ingresso i famosi The Tenors, tornati in Italia dopo il successo del concerto dello scorso 24 ottobre alla Royal Albert Hall di Londra, presentando il loro brano Miracle. Tra i quattro tenori spicca anche la voce di Alberto Urso.

