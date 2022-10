Bianca Atzei, il dolore per la perdita del figlio: ora il bebè in arrivo con Stefano Corti. Chi è la cantante

29 ottobre 2022 a

Bianca Atzei oggi, sabato 29 ottobre 2022, sarà ospite di Verissimo, il salotto televisivo di Canale5 in cui la padrona di casa Silvia Toffanin intervista le star dello spettacolo. Stavolta in studio c'è la cantante di origini sarde che svelerà con Stefano Corti - volto de Le Iene dal 2013 - per la prima volta il sesso del loro bebè che nascerà tra pochi mesi.

Bianca Atzei era stata ospite proprio un anno fa della trasmissione Mediaset e in quell'occasione aveva raccontato il dolore per aver perso il figlio. "Quando ho visto quel test positivo è stato il giorno più bello della mia vita. Purtroppo quella felicità è sparita nel momento in cui abbiamo saputo che la gravidanza si è interrotta dopo qualche mese e si è dovuti intervenire chirurgicamente. Tantissime donne hanno affrontato e affrontano questo dolore e ora so che cosa si prova e cosa vuol dire passare, in un battito di ciglia, dalla felicità più grande alla sofferenza più forte. Bisogna solo andare avanti. Sono sicura che arriverà di nuovo qualcosa di bello perché ho sempre sperato. Tengo ancora vivo il sogno di poter diventare mamma" aveva spiegato in una lettere pubblicata su Instagram. Ora la bella notizia.

Nata a Milano ma con origini sarde, 35 anni, Bianca si è fatta conoscere al grande pubblico partecipato al Festival di Sanremo 2015, con il brano Il solo al mondo. In carriera ha vinto anche il Premio Mia Martini e vanta numerose collaborazioni tra cui Alex Britti, i Modà, Gianni Morandi e Loredana Bertè. Ha partecipato da concorrente a Tale e Quale Show (2016) e L'Isola dei Famosi (2018). Prima di Stefano Corti - con cui sta insieme da tre anni - era stata fidanzata a lungo con Max Biaggi. Successivamente alcuni indiscrezioni hanno raccontato di un flirt con Jonathan Kashanian, sempre smentito.

