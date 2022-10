Benjamin Mascolo, l'addio a Fede e poi a Bella Thorne. La malattia rara e ora la carriera da attore

29 ottobre 2022 a

a

a

Benjamin Mascolo, cantante dell’ex duo Benji&Fede, ospite di Verissimo oggi sabato 29 ottobre per raccontare la sua nuova vita artistica e quella personale dopo la separazione da Bella Thorne.

Federico Rossi: la morte prematura del padre, la fine di Benji e Fede e il nuovo singolo Pesche

Mascolo, meglio conosciuto come Benji, è originario di Modena e ha 29 anni. Suo papà Alfonso è italiano, mentre sua mamma Jocelyn è australiana: Benjamin e suo fratello Alexander hanno avuto la possibilità di girare il mondo con la loro famiglia. Attualmente, dopo la separazione artistica da Fede con il quale aveva dato vita a un connubio ricco di successi, Benjamin aveva intrapreso la carriera nel cinema con la sua fidanzata Bella Thorne; quest'ultima è un’attrice statunitense, diventata famosa anche come cantante. Proprio in questi giorni, a un anno di distanza, è stato rilasciato il sequel in anteprima sulla piattaforma Amazon Prime Video, del film Time is Up 2.

Benji e Bella Thorne, l'amore nato al Coachella: "Cosa mi piace di lui? Non mi fa mai sentire stupida"

"Ben ed io ci siamo incontrati su Instagram, poi siamo andati a un veloce appuntamento a pranzo. Pochi giorni dopo ci siamo innamorati al Coachella". L'edizione del Festival a cui si riferisce è quella del 2019. "Non c'è stato un momento preciso in cui ho pensato: 'Ben è quello giusto per me'. Ma il nostro legame è diventato più forte con il tempo attraverso la nostra relazione e naturalmente si è creato quella connessione del 'tu sei l'unico per me" ha raccontato in una intervista Bella, prima della rottura del loro legame. Un addio che i due hanno comunicato, insieme, sui social lo scorso giugno. All'età di 21 anni Benji aveva riscontrato di avere una malattia rara, istocisti polmonare a causa di uno stile di vita sbagliato e il troppo fumo: "Sono stato intubato in terapia intensiva per due settimane" svelò in una intervista. Dopo arrivò il successo in coppia con Fede - conosciuto su internet - con la vetta più alta toccata con l'album Siamo solo noise.

Benji, il retroscena hot sulla fidanzata Bella Thorne: "Amo quando la mia ragazza bacia altre donne"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.