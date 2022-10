Cristina Quaranta, chi è l'ex marito. Da Non è la Rai all'addio al mondo dello spettacolo: "Io un pesce fuor d'acqua"

29 ottobre 2022 a

a

a

Dal Grande Fratello Vip 7 ospite nello studio di Verissimo - oggi sabato 29 ottobre - Cristina Quaranta. L'ex ragazza di Non è la Rai e poi velina di Striscia la notizia racconterà a Silvia Toffanin la sua esperienza all'interno del reality.

Elenoire Ferruzzi, gli sputi dentro la casa del GF Vip quando passa Nikita Pelizon

Quaranta, romana, 50 anni, è arrivata nel mondo dello spettacolo quasi per caso. Ha raccontato in una recente intervista: "Era 1989 ed ho accompagnato mia cugina un giorno a fare un provino per Domenica In. Gianni Boncompagni mi notò subito e mi chiese se volevo partecipare al programma, io accettai. Da lì sono diventata valletta insieme a Edwige Fenech del famoso Cruciverbone di Domenica In all’epoca condotta da Gigi Sabani. In tutto ciò mia cugina fu scartata e per questo non ci parliamo più da allora”. Poi il grande successo con Ambra Angiolini e le altre ragazze nel programma pomeridiano Non è la Rai, dal 1991 al 1994. Fece parte anche del cast di altre trasmissioni come Stasera mi butto, Bulli e pupe per poi essere per una stagione velina di Striscia la notizia (1995/1996). Come attrice interpretò anche delle piccole parti al cinema in Stasera a casa di Alice, film di Carlo Verdone, e nella serie-tv Classe di ferro. Per quattro stagioni volto femminile di Guida al campionato, a cavallo del Duemila, partecipò anche al reality L'isola dei famosi nel 2005. Poi la lunga assenza dal mondo dello spettacolo sino al ritorno al GF Vip 7.

Marco Masini in libreria con la sua prima autobiografia: "L'altalena - La mia storia"

Quaranta è stata sposata con Matteo De Stefani dal 2001 al 2013. Dal loro amore è nata la figlia Aurora, che oggi ha 20 anni. Nonostante il matrimonio sia finito, sono rimasti in ottimi rapporti. In una intervista a Dagospia disse: "Tornando indietro avrei fatto tutt’altro, sarei rimasta a Roma a fare l’insegnante di educazione fisica. Non mi è mai piaciuto l’ambiente dello spettacolo, ho pochissimi amici che fanno parte di questo mondo, mi sono sempre sentita un pesce fuor d’acqua". Lontana dal mondo dello spettacolo, Cristina si è guadagnata da vivere in tanti modi: ha lavorato in un negozio di tendaggi e prima di entrare nella casa del GF Vip ha fatto la cameriera in un ristorante.

Giulia Salemi, l'inedito ruolo di "portavoce social" al Grande Fratello Vip 7

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.