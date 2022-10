Giulia Salemi, l'amore per Pretelli e la mamma Fariba. Chi sono i suoi ex fidanzati

Foto: Giulia Salemi

Giulia Salemi ospite di Verissimo nella puntata di oggi, sabato 29 ottobre. Dopo due edizioni come concorrente, l’influencer persiana quest’anno è stata promossa da Alfonso Signorini nell’inedito ruolo di “portavoce dei social” al Grande Fratello Vip 7.

Ma chi è l'influencer? Salemi è nata a Piacenza e ha 29 anni. Dopo aver partecipato a Veline (2012) e al reality Sweet Sardinia (2013) partecipa a Miss Italia 2014 classificandosi al terzo posto oltre a vincere le fasce di Miss Sport Lotto e Miss Tv Sorrisi e Canzoni. Nello stesso anno ha partecipato come concorrente in coppia con la madre Fariba alla quarta edizione di Pechino Express, classificandosi al terzo posto. Opinionista per due stagioni nel programma Sbandati (Rai2), fece scalpore la sua sfilata sul red carpet del Festival del cinema di Venezia per via di un vestito con un spacco che faceva pensare alla totale assenza di intimo. Ha partecipato due volte al Grande Fratello Vip: nel 2018 (edizione numero tre, eliminata in semifinale) e nel 2021 (edizione numero 5).

Giulia Salemi dalla partecipazione al GF Vip 5 è fidanzata con il modello ed ex velino Pierpaolo Pretelli, conosciuto proprio all'interno del reality. In precedenza è stata fidanzata con Luca Bergamaschi mentre successivamente ha frequentato il modello Francesco Monte. Sua mamma Fariba Tehrani è una imprenditrice di origini iraniane che arrivata in Italia a 18 anni per sfuggire alla difficile situazione economica e politica in Iran, si era innamorata di un ragazzo italiano, Mario. I due si sposarono e dalla loro unione nacque Giulia. Fariba e il padre di Giulia si separarono dopo qualche tempo ma la donna continuò la sua ormai avviata carriera di imprenditrice come proprietaria di un centro benessere. Tra le curiosità sul suo conto quella di aver realizzato degli incantesimi e magie d’amore quando la figlia stava iniziando la storia con Monte.

