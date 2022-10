Marco Masini, "dicevano portassi jella". Il dolore per la morte della madre, il trapianto di capelli: carriera e vita privata del cantante toscano

29 ottobre 2022 a

Oggi in tv - 29 ottobre 2022 - torna Verissimo con l'appuntamento del sabato (Canale5, dalle ore 16,30). Il rotocalco condotto da Silvia Toffanin avrà tra gli ospiti Marco Masini. Il cantautore toscano si racconterà a cuore aperto: dal grande successo come artista ai momenti più duri e difficili della sua vita, un racconto profondo fatto di alti e bassi che l’hanno spinto a scrivere la sua prima autobiografia (L'altalena - La mia storia, Mondadori).

Ma chi è Masini? Fiorentino doc, 58 anni, sin avvicinò alla musica da giovanissimo e nel periodo del liceo formò la band Errata corrige. Faticava però a trovare una casa discografica che lo supportasse sino a quando non incontrò Giancarlo Bigazzi. Collaborò come voce guida di Si può dare di più portata al trionfo sul palco dell'Ariston dal trio Morandi-Ruggeri-Tozzi. La svolta nel 1990: partecipa al Festival di Sanremo tra i giovani nella sezione novità e vince con la canzone Disperato. L'album che ne segue sfiora il milione di copie vendute e l'anno successivo torna a Sanremo e, tra i big, si piazza al terzo posto con Perché lo fai. L'album seguente Malinconoia vendette oltre un milione di copie, diventando l'album più venduto in Italia nel 1991. Fece il suo primo tour e in estate vinse prima il Festivalbar e poi Vota la voce. Nel momento più importante della sua carriera a causa dei temi trattati nei primi due album iniziarono a circolare maldicenze: "Ho dato voce al disagio, dicevano portassi jella" ha raccontato. Fu uno dei motivi che spinsero il cantante a scrivere la canzone Vaffanculo (brano dell'album T'innamorerai uscito nel 1993) che suscitò polemiche. Allontanatosi professionalmente da Bigazzi, Masini, dopo quasi quattro anni dall'ultimo album di inediti, nel 1998 fece uscire Scimmie, pubblicato dall'etichetta Ma.Ma., fondata da lui stesso, ma si rivelò un insuccesso dal punto di vista commerciale. Anche altri successivi album non funzionarono e così Masini nel 2001 annunciò la fine della sua carriera da cantautore, accusando l'ambiente dello spettacolo di aver avuto un trattamento persecutorio. Nel 2004, dopo le pressioni dei fan che lo volevano di nuovo sentire cantare, Masini si presentò per la quarta volta al Festival di Sanremo: fu l'edizione del riscatto perché vinse tra i big con la canzone L'uomo volante che, insieme all'album ...il mio cammino, volò in testa alla classifiche. Una sorta di rinascita per un cantante capace in carriera di vendere oltre 7 milioni di copie.

Il cantante ha dovuto affrontare diversi momenti dolorosi nel corso della sua esistenza. Su tutti, la morte della madre, un trauma dal quale ha rischiato di non riprendersi. Lo ha confessato lo stesso artista fiorentino, in tv: "Mi ha aiutato l'amore per la musica e mia sorella, siamo diventati indivisibili". La mamma di Masini morì a 47 anni mentre lui era impegnato ad affrontare il servizio di leva. Recentemente ha perso anche il padre a cui tempo addietro aveva dedicato la canzone Caro babbo. Sentimentalmente è stato legato ad Aurora Nardozzi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, agli inizi degli anni Duemila. Masini anni fa ha anche raccontato di aver fatto il trapianto dei capelli, il metodo giapponese che innesta capelli artificiali, dopo aver iniziato a perderli all'età di 19 anni a causa della comune calvizia di Ippocrate.

