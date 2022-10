Daria Luppino, chi è il volto femminile di Linea Verde Explora: carriera e vita privata

29 ottobre 2022 a

Daria Luppino è uno dei due volti, con Federico Quaranta, di Linea Verde Explora, una delle tante costole di Linea Verde, in onda sabato nella consueta fascia prima del telegiornale. Si tratta della sua prima stagione al timone dello storico programma di Rai1 e in poche puntate è già apprezzatissima dal pubblico.

Ma chi è Luppino? Siciliana di Catania, 25 anni, ha cominciato per caso ad approcciarsi al mondo dello spettacolo e della comunicazione grazie a un programma radiofonico in una delle più importanti radio della sua regione. Poi la collaborazione con Antenna Sicilia alla conduzione di alcuni programmi tra cui Insieme Show e quindi l'approdo in Rai come inviata in due trasmissioni: Camper e Weekly.

In una intervista ha raccontato di aver sempre sognato di fare giornalismo e che la conduzione è sempre stata nei suoi pensieri. Luppino infatti ha spiegato che da bambina mentre era a casa di sua nonna invece che giocare con le bambole spesso faceva finta di condurre. Curiosa di nutrizionismo, le piace stare in forma mentre non ama la vita notturna. Top secret, per ora, la sua vita privata.

