Linea Verde Explora in Sicilia, Linea Verde Life a Brindisi: oggi in tv sabato 29 ottobre su Rai1

Oggi - 29 ottobre 2022 - consueto doppio appuntamento del sabato su Rai1 con Linea Verde e suoi spin off Explora e Life. Oltre un'ora e mezzo in viaggio per l'Italia, tra bellezze artistiche, monumenti, paesaggi, nuovi progetti sostenibili, passione ed enogastronomia.

Linea Verde Explora (Rai1, ore 11.55) mette le bellezze della Sicilia occidentale al centro della puntata. Federico Quaranta e Daria Luppino vanno alla scoperta del territorio compreso tra Palermo e Trapani, facendosi guidare non solo dalla geografia, ma anche da un libro di storia. Un percorso che parte dalla collina di Mokarta, vicino a Salemi, presso un sito preistorico ancora poco conosciuto, ma che svela una pagina importante della storia dell'Isola. Da qui Federico si sposta nell'area archeologica di Segesta, con il maestoso tempio di fondazione élima e il suggestivo teatro, dal quale lo sguardo arriva fino al mare. A Calatafimi, si visitano i ruderi del Castello Eufemio, che sovrastano la città e raccontano l'epoca medievale e la dominazione araba sulla Sicilia. Daria Luppino, invece, comincia il suo itinerario lungo i sentieri della riserva di Capo Gallo, una delle aree naturali comprese nel territorio metropolitano di Palermo, dove in autunno fiorisce la mandragora, la "pianta magica" ricordata anche da Machiavelli. Poi sale la scalinata che porta a un luogo caro a tutti i siciliani, il Santuario di Santa Rosalia, sul Monte Pellegrino che domina il capoluogo dell'Isola.

Linea Verde Life (Rai1, ore 12.30) vedrà invece Marcello Masi e Daniela Ferolla raccontare Brindisi e il suo territorio. I ricercatori del Centro Enea mostrano come si possono riutilizzare, con metodi sostenibili, i pannelli fotovoltaici giunti a fine vita per produrre batterie a ioni di litio. Dall'oasi naturale di Torre Guaceto, un ingegnere spaziale con la passione per l'ecosostenibilità, illustra, invece, un sistema innovativo inventato dalla sua start up per combattere l'erosione dei litorali e favorirne il ripascimento. E ancora, il programma va alla scoperta del parco del Cillarese, una delle realtà della città che rende alta la qualità della vita dei brindisini e dove l'avifauna selvatica del luogo vive in una sorta di paradiso terrestre. Infine, spazio alla storia commovente della cagnetta Vera salvata dal canile e alle prelibatezze del territorio con la ricetta di Federica De Denaro.

