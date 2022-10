Cinematografo, stasera venerdì 28 ottobre su Rai 1. Gli ospiti di Gigi Marzullo

28 ottobre 2022 a

a

a

Stasera su Rai 1, in seconda serata, a partire dalle ore 23.50, appuntamento con Cinematografo, il programma condotto da Gigi Marzullo. Roberta Mastromichele, protagonista della pellicola diretta da Carolina Boco e Luca La Vopa "Questa notte parlami dell’Africa", e Lidia Vitale al centro del film di Gabriele Fabbro "The Grand Bolero" sono le ospiti della puntata. In collegamento, la critica Angela Azzaro, per parlare dei film in uscita questa settimana e fare il punto sulle fiction della Rai. A commentare l’offerta della settimana e la classifica dei film più visti, anche i critici Enrico Magrelli, Chiara Nicoletti, Valerio Caprara, Francesco Puma e i professori Fabrizio Manuel Sirignano, Giuseppe Liotta e Maria Cristina Bragaglia. Cinematografo è il programma dedicato al mondo del cinema, che aggiorna i telespettatori su tutti i film in uscita settimana dopo settimana per dare anche un contributo al ritorno del pubblico nelle sale.

Kim Rossi Stuart, Diabolik, la riscossa di Scampia e l'Iran su Tv7

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.