Tv7, stasera venerdì 28 ottobre su Rai 1. Le anticipazioni

Stasera in tv, venerdì 28 ottobre, a mezzanotte su Rai 1 torna Tv7. La puntata si apre si apre con l’incontro con il blogger iraniano Farahmad Alipour, per non dimenticare la morte di Mahsa Amini. A seguire l’incredibile riscossa di Scampia: dove un tempo c’erano le Vele ora sorge l’Università. E ancora, Kim Rossi Stuart che racconta il suo ultimo film e Diabolik che compie 60 anni: l’occasione per incontrare le menti di uno dei fumetti più popolari d’Italia. Come al solito una puntata che si annuncia interessante e non senza una buona dose di cultura.

