Antonino Spadaccino, la malattia della mamma e ora il grande successo a Tale e quale show

Antonino Spadaccino è l'artista da battere a Tale e quale show, il programma in onda su Rai1 e condotto da Carlo Conti che vede personaggi più o meno famosi imitare alcuni dei più importanti cantanti nazionali e internazionali. Antonino è in testa alla classifica provvisoria grazie anche alle vittorie delle prime due delle quattro puntate si qui andate in onda. Ha imitato Marco Masini e Tom Walker nelle serate vincenti.

Tale e Quale Show, sfida a colpi di imitazione

Spadaccino molto riservato sulla sua vita privata - anche se alcuni anni fa sul suo profilo Instagram dichiarò la sua omosessualità - ha però raccontato della malattia con cui convive la mamma. "Dopo la pandemia ha fatto delle visite e abbiamo capito che ha l’Alzheimer. Me ne sono preso cura personalmente, con mio padre” ha raccontato a Da noi... a ruota libera. "Siamo in un periodo in cui non ci si vergogna più neanche di dire che c’è una malattia mentale”, a differenza di pochi anni fa quando “si doveva nascondere tutto per la vergogna" ha aggiunto l'artista.

Antonino Spadaccino vola a Tale e quale show: l'ex Amici sempre in testa alla classifica

Originario di Foggia, 39 anni, conosciuto come Antonino, ha imparato a cantare da autodidatta. Poi la svolta nel 2004 quando entra nella scuola di Amici riuscendo poi a raggiungere la finale e vincere il talent di Maria De Filippi. Ha partecipato anche ad X-Factor UK e ha vinto diversi premi, tra cui il Premio Lucio Battisti. In tv ha partecipato anche allo show La pista condotto da Flavio Insinna (2014) mentre con Emma Marrone ha vinto la prima edizione di Bake Off Italia Celebrity Edition (2016). La sua carriera musicale è proceduta tra alti e bassi, maggiormente apprezzato però all'estero.

