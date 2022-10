Grande Fratello Vip 7, il televoto squalifica Elenoire Ferruzzi. Eliminato anche Amaurys Perez

28 ottobre 2022 a

Elenoire Ferruzzi eliminata dal Grande Fratello Vip 7. Lo ha scelto il pubblico chiamato a decidere sul futuro dell'icona del movimento Lgbt dopo le frasi pronunciate contro Nikita Pelizon ("porta iella e malocchio"). Il conduttore Alfonso Signorini ha aperto uno specifico televoto flash che è suonato come una punizione esemplare da parte del pubblico che ha votato quasi all'unanimità (il 90% ha scelto di squalificarla). Un'eliminazione figlia anche di alcuni suoi gesti (sputava per terra quando passava vicino Nikita).

“Non so che cosa contenga questa busta ma, con tutto l’amore che ti porto ed è tanto e tu lo sai, ho combattuto per averti su quel divano. Per me tu meriti di lasciare la Casa del Grande Fratello. Se il pubblico avrà deciso di tenerti nella Casa e di darti una seconda possibilità, se sbaglierai di nuovo la qualifica partirà da noi, senza televoto” ha detto Signorini prima aprire la busta con la decisione sancita dal televoto. “L’espressione usata è stata brutta ma chiunque di noi nella nostra vita privata ha usato questo tipo di espressioni. Sfido chiunque a dire il contrario. Questo è un pezzo di vita reale e può accadere”, si è giustificata Elenoire prima di abbandonare la casa dove si svolge il reality. Eliminato, nel classico televoto, anche il pallanuotista Amaurys Perez.

Ferruzzi, originaria di Cittiglio, in provincia di Varese, 46 anni, è una donna che ha portato a termine il suo percorso di transizione e che da molti anni è impegnata nel lavoro di sensibilizzazione dei diritti delle persone transessuali. Sul suo popolarissimo profilo Instagram, Ferruzzi si definisce "public figure, showgirl, attrice, cantante ed icona gay". In bacheca, tante esibizioni in veste di cantante, altrettanti sketch e, soprattutto, tanto sarcasmo: a farla da padrone è l'irriverenza. Anni fa divenne virale un video in cui canzonava uno dei brand di moda più noti. Ha ammesso tante concessioni ai bisturi: "Ho iniziato a operarmi a sedici anni e non ho mai usato la chirurgia plastica per correggermi. Col bisturi ho un rapporto artistico e volevo essere assolutamente quello che sono ora".

