Jessica Morlacchi, chi è la cantante palpeggiata da Memo Remigi: i Gazosa e gli attacchi di panico dopo il successo

"Sono molto dispiaciuta e mi aspettavo almeno delle scuse immediate. Non che si inventasse delle menzogne" è il breve commento di Jessica Morlacchi, rilasciato al Corriere della Sera, sul caso di molestia che la vede coinvolta. Il riferimento è a Memo Remigi, musicista e ospite fisso della trasmissione Oggi è un altro giorno resosi protagonisti del palpeggiamento che gli è costato l'allontanamento dalla Rai. Ieri infatti la tv pubblica ha comunicato di aver "strappato" il contratto con l'artista milanese, 84 anni, diventato famoso nel 1965 con la canzone Innamorarsi a Milano e tornato in auge negli ultimi anni in televisione tra Propaganda Live, lo stesso Oggi è un altro giorno e Ballando con le stelle. Remigi poi tra imbarazzo, voglia di sdrammatizzare e qualche bugia, aveva detto che "ho messo la mano dietro perché stava cadendo il microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l'età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona".

Ma chi è Morlacchi? Romana, 35 anni, ex enfant prodige della musica italiana (ha iniziato studiare basso all'età di 7 anni e canto a 17), è stata leader dei Gazosa (ex Zeta Beta), band che vinse nel 2001 la categoria nuove proposte con il brano Stai con me (forever) al Festival di Sanremo. A cui seguì il singolo estivo www.mipiacitu autentico tormentone di quei mesi. Nel 2003 Morlacchi decise di lasciare la band e proseguire la carriera come solista, che però non decolla. Nel 2013 partecipa a The Voice Italy arrivando sino alla semifinale e nel 2019 a Ora o mai più classificandosi seconda con l'inedito Senza ali e senza cielo. Partecipa anche a Tale e quale show nel 2019 e da ormai un paio di anni fa parte del cast fisso di Oggi è un altro giorno (Rai1).

Qualche anno fa svelò che dopo il successo da adolescente con i Gazosa affrontò un lungo periodo di depressione. "A 16 anni ho iniziato a soffrire di attacchi di panico, che mi hanno rovinato la vita, non uscivo più di casa. Ho iniziato a soffrire anche di agorafobia, non potevo stare negli spazi aperti e vivere era impossibile. Chiaro che poi subentra la depressione, perché non sai più come vivere, specie se sei una ragazza così giovane" ha raccontato in una intervista. Blindatissimo la sua vita privata.

