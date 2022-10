Propaganda Live, stasera in tv venerdì 28 ottobre su La7. Le anticipazioni

28 ottobre 2022 a

a

a

Stasera in tv, venerdì 28 ottobre, su La7 appuntamento classico con Propaganda Live, il talk show satirico condotto da Diego Bianchi ormai da tutti conosciuto come Zoro. Naturalmente al centro dell'attenzione gli ultimi avvenimenti politici italiani, in particolare il giuramento del governo guidato da Giorgia Meloni e i voti di fiducia alla Camera e al Senato. Approfondimenti, commenti ma anche battute, risate e musica nella trasmissione diventata ormai un cult della rete.

Viola come il mare, stasera venerdì 28 ottobre su Canale 5. Le anticipazioni

Come sempre non mancheranno i soliti ospiti fissi in studio. Ci saranno Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Immancabili le strisce satiriche di Makkox che come al solito dedicate ai temi del presente e la Social Top Ten. Stasera sul palco anche Andrea Pennacchi che proporrà uno dei suoi monologhi. Ospite particolare della serata sarà il cantautore Charlie Winston.

A Quarto Grado i casi di Laura Ziliani e Silvia Cipriani

Non solo politica italiana al centro della puntata. Attenzione sarà dedicata anche alla guerra tra Russia e Ucraina e alle tensioni tra Vladimir Putin e Joe Biden. Annunciato un collegamento con Francesca Mannocchi collegata dal Donbass, una delle zone di guerra più intense. Immagini esclusive di uno dei rari accessi alle posizioni dell’artiglieria ucraina attaccata dal fuoco russo.

Ezio Mauro su Rai 3 ricostruisce la Marcia su Roma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.