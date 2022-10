Viola come il mare, stasera venerdì 28 ottobre su Canale 5. Le anticipazioni

28 ottobre 2022 a

Stasera in tv, venerdì 28 ottobre, su Canale 5 appuntamento con Viola come il mare, la miniserie giunta al quinto episodio e interpretata nei ruoli principali da Francesca Chillemi e Can Yaman. Le rispettive relazioni di Viola e Francesco entrano in crisi, ma mentre la donna riceve importanti notizie riguardanti il padre scomparso, i due devono fare i conti con l’omicidio di una giovane atleta. Sono due gli episodi previsti stasera. Diamo un occhio alla trama. Il rapporto tra Viola e Raniero va bene, ma adesso che si parla seriamente di convivenza, la donna sente un senso di responsabilità troppo forte. Intanto la storia tra Francesco e Farah è sempre più critica: scemata la passione iniziale, l’uomo ora comincia a credere di essere stato ingannato. Il rapporto sembra essere arrivato al capolinea. Viola e Francesco sono però chiamati in causa anche da importanti responsabilità: un nuovo delicato caso si presenta all’orizzonte. Una giovane atleta viene trovata senza vita. Dalle prime indagini pare che l’avvenimento sia riconducibile a un avvelenamento. Mentre indaga sul caso con Francesco, Viola è chiamata in causa da Tamara: la donna potrebbe infatti fornirle alcune indicazioni sul ritrovamento del padre. Anche Demir porta avanti le sue indagini sul traffico di essere umani: fa, in merito, una scoperta che potrebbe rivelare una realtà agghiacciante. Il rapporto tra Viola e Claudia è, intanto, decisamente migliorato.

