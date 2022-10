Tale e Quale show torna stasera venerdì 28 ottobre su Rai 1

28 ottobre 2022 a

a

a

Come tutti i venerdì anche stasera, 28 ottobre, in tv su Rai 1 spazio a Tale e Quale, il varietà condotto da Carlo Conti. Diretta a partire dalle ore 21.25. Nella puntata precedente ha vinto Rosalinda Cannavò che ha magistralmente imitato Francesca Michielin. Sul podio anche Elena Ballerini-Arisa e Valentina Persia-Gabriela Ferri. La classifica provvisoria vede in testa Antonino, seguito da Gilles Rocca ed Elena Ballerini. Stasera si replica. Gli artisti dovranno imitare cantanti e personaggi famosi ed esibirsi dal vivo sulle musiche e gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli.

Monica Belluci fra i nuovi accademici d'onore alla Pietro Vannucci

Elena Ballerini dovrà vestire i panni Barbra Streisand, Rosalinda Cannavò proverà il bis di una settimana fa con Madame, Samira Lui si metterà alla prova con Grace Jones, Valeria Marini onorerà il mito di Marilyn Monroe, Alessandra Mussolini sarà la zia Sophia Loren, Valentina Persia imiterà Anastacia, Andrea Dianetti avrà i panni di Gianni Togni, Claudio Lauretta se la vedrà con Vasco Rossi, Gilles Rocca ricorderà Franco Califano, Antonino si trasformerà in Loredana Berté, il “ripetente” Francesco Paolantoni e il coach "personale" Gabriele Cirilli avranno le sembianze di Carreras, Pavarotti e Domingo (chi li accompagnerà in questa nuova avventura?).

Video su questo argomento Rosalinda Cannavò vince la quarta puntata di Tale e Quale Show TMNews

Uno soltanto vincerà, e per farlo dovrà convincere soprattutto Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, i tre giurati del varietà che, per l’occasione, saranno aiutati da un quarto giudice d’eccezione. Ma si dovranno convincere anche i propri compagni d’avventura, poiché come sempre ogni artista avrà la possibilità di partecipare alle votazioni dando la propria preferenza al collega che vorrà premiare, senza dimenticare la possibilità di auto-votarsi. Anche il pubblico a casa ha voce in capitolo, perché quest’anno i telespettatori possono esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter.

Antonino Spadaccino vola a Tale e quale show: l'ex Amici sempre in testa alla classifica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.