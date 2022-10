Deborah Caprioglio, da Tinto Brass al nuovo fidanzato. Chi è l'ex marito

28 ottobre 2022 a

Deborah Caprioglio ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata che chiude l'ultima settimana di ottobre, venerdì 28 ottobre. Nel salotto di Serena Bortone si racconterà dando spazio alla sua carriera ma anche alla vita privata. Nei prossimi giorni sarà a teatro con il suo nuovo spettacolo Autumn (due sorelle e un matrimonio).

Ma chi è Caprioglio? Originaria di Mestre, 54 anni, viene notata giovanissima da Klaus Kinski, di cui diviene la compagna, nonostante la differenza d’età, e grazie al quale è inserita nel cast di Grandi Cacciatori (1988) e Kinski Paganini (1990), presentato al Festival di Cannes. Diventa famosa quando Tinto Brass le offre il ruolo di protagonista in Paprika (1991) dove interpreta una donna che per aiutare il fidanzato decide di lavorare in un bordello. L’anno successivo è impegnata in Spiando Marina, dove si cala nei panni della vicina di casa di un ex poliziotto che cede ai suoi giochi sadomasochisti, e Saint Tropez – Saint Tropez, dove non abbandona il ruolo della femmina focosa e seducente. Altro momento di svolta della sua carriera è quando entra nel cast del drammatico Con gli occhi chiusi (1994) di Francesca Archibugi. Si dedica poi alle fiction (Non lasciamoci più, Posso chiamarti amore?, Provaci ancora prof) e al teatro diretta da Monicelli, ancora Brass (Lulù), Costanzo, Zampieri (Sogno di una notte di mezza estate). In tv negli anni Duemila ha partecipato come ospite fisso di Buona Domenica e al reality L'isola dei famosi (2007) piazzandosi al secondo posto. Nel 2012 è tra i protagonisti del cinepanettone campione d'incassi Colpi di fulmine, diretto da Neri Parenti.

Oltre al già citato legame con Klaus Kinski, Debora Caprioglio ha avuto relazioni con Tinto Brass e con Sven-Göran Eriksson. Nel 2008 ha sposato l'attore e regista Angelo Maresca. I due si sono separati dopo 10 anni di matrimonio. Da un paio di anni è fidanzata con Francesco De Bortoli, commercialista bellunese, con cui il legame è iniziato proprio nel momento del lockdown per il Covid.

