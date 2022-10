Elenoire Ferruzzi, chi è l'icona trans del mondo Lgbt. Gli sputi dentro al GF Vip, l'amore e le concessioni ai bisturi

27 ottobre 2022 a

Elenoire Ferruzzi è tra le protagoniste del Grande Fratello Vip 7 in onda su Canale5. Icona LGBT, nei primi giorni di partecipazione al reality show ha fatto molto parlare di sé raccontandosi a cuore aperto. Ma in questi ultimi giorni è al centro di un litigio con un altro concorrente, Nikita Pelizon. E proprio Elenoire rischia la squalifica.

Grande Fratello Vip, stasera un'altra eliminazione. Elenoire Ferruzzi rischia la squalifica?

Con Daniele Del Moro al centro della contesa tra le due, Eleonoire incalza da giorni Nikita asserendo che porti sfortuna e utilizzando metodi medioevali "per esorcizzarla" come sputare per terra ogni qualvolta la modella veneta passa accanto.

Ma chi è Ferruzzi? Originario di Cittiglio, in provincia di Varese, 46 anni, è una donna che ha portato a termine il suo percorso di transizione e che da molti anni è impegnata nel lavoro di sensibilizzazione dei diritti delle persone transessuali. Sul suo popolarissimo profilo Instagram, Ferruzzi si definisce "public figure, showgirl, attrice, cantante ed icona gay". In bacheca, tante esibizioni in veste di cantante, altrettanti sketch e, soprattutto, tanto sarcasmo: a farla da padrone è l'irriverenza. Anni fa divenne virale un video in cui canzonava uno dei brand di moda più noti. Nel suo passato una laurea in lettere e una breve esperienza come insegnante presso una scuola serale. Single, ha dichiarato di essersi innamorata una sola volta nella vita senza però parlarne mai approfonditamente. Ha ammesso tante concessioni ai bisturi: "Ho iniziato a operarmi a sedici anni e non ho mai usato la chirurgia plastica per correggermi. Col bisturi ho un rapporto artistico e volevo essere assolutamente quello che sono ora". Nel mero 2021 ha dovuto lottare contro il Covid che l'ha portata in condizioni molto gravi.

