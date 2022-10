Che c'è di nuovo, Ilaria D'Amico stasera in tv 27 ottobre su Rai2: gli ospiti

27 ottobre 2022 a

Stasera in tv, giovedì 27 ottobre, parte l'avventura di Ilaria D'Amico in Rai con un programma nuovo di zecca intitolato Che c'è di nuovo (Rai2, ore 21.20). Ideato da Alessandro Sortino, si tratta di un ritorno nella rete pubblica per la giornalista dopo le conduzioni di Cominciamo bene, Italia che vai e Timbuctu.

Al centro della prima puntata la guerra, con un reportage esclusivo dalla Russia, e il primo governo guidato da una donna. Ospiti della serata: Ferruccio de Bortoli, Maurizio Landini, Guido Maria Brera e Kim Rossi Stuart. Compagni di viaggio della giornalista saranno Valentina Petrini, Gerardo Greco, Stefano Zurlo e Francesco Giubilei.

Romana, 49 anni, D'Amico dopo anni dedicati allo sport e al calcio - ha condotto La giostra del gol sulla Rai, Campioni, il sogno su Mediaset, Sky calcio show per quindici anni oltre a vari programmi su Europei, Mondiali e Champions League - recentemente è spesso ospite di talk politici. Ma la sua figura resta legata agli amanti del pallone per la sua relazione con il portiere della Juventus e della Nazionale Gigi Buffon. Ma prima di conoscerlo Ilaria D'Amico era stata già sposata con l'imprenditore immobiliare Rocco Attisani, da cui ha avuto un figlio.

