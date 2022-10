Sopravvissute, stasera in tv giovedì 27 ottobre su Rai 3 la storia di Meryem

27 ottobre 2022 a

Seconda puntata di Sopravvissute, stasera in tv giovedì 27 ottobre, in seconda serata su Rai 3 a partire dalle 23.25. la storia è quella di Meryem. Italiana di seconda generazione, vive nel nostro Paese da quando ha tre anni. Cresce obbligata a seguire le regole rigide che le impone il padre, il quale organizza per lei anche un matrimonio combinato. All’epoca Meryem ha diciotto anni e crede che il matrimonio possa liberarla dai rigidi dettami familiari. Ma non sarà così perché il ragazzo che sposa le detta regole altrettanto pesanti: non vuole che lei lavori e il suo compito deve essere solo quello di curarsi della casa e della famiglia. Con il passare del tempo, il marito di Meryem svela il suo lato irascibile, ha molti scatti d’ira durante i quali distrugge qualsiasi oggetto gli capiti a tiro. Cresciuta con la convinzione che le donne debbano sopportare e non lamentarsi, lei accetta tutto per anni. Solo nel 2016 trova la forza di denunciarlo e rifarsi una vita. Oggi Meryem è una donna indipendente e ha raggiunto quella libertà tanto desiderata. Il programma è condotto da Matilde D'Errico.

