Piazzapulita stasera, giovedì 27 ottobre su La7. Ospiti e anticipazioni

Stasera in tv, giovedì 27 ottobre, su La7 nuovo appuntamento con Piazzapulita, il talk condotto da Corrado Formigli. Ovviamente anche stasera in primo piano la situazione politica italiana e le prime scelte a cui sarà chiamato l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Numerosi e autorevoli gli ospiti della puntata. Stasera ci saranno Rosy Bindi, Laura Boldrini; il direttore editoriale della rivista Grand Continent, Gilles Gressani; Nunzia De Girolamo e i giornalisti Francesco Borgonovo, Mario Calabresi, Stefano Cappellini, Annalisa Chirico, Emiliano Fittipaldi e Simonetta Sciandivasci. Ovviamente annunciato il monologo sull'attualità di Stefano Massini.

Non si parlerà soltanto di politica italiana. Parte della puntata sarà dedicata alla guerra in Ucraina e agli attacchi di Vladimir Putin. Il conflitto armato sembra entrato in una fase importante e con l'inverno ormai alle porte rischia di diventare ancora più drammatico. Contribuisce inoltre a rendere sempre più grave la crisi energetica di diversi Paesi, tra cui l'Italia.

Il caro bollette e l'aumento dei prezzi stanno mettendo in ginocchio famiglie e imprese. Occorrono misure urgenti non solo a livello nazionale, ma anche europeo per cercare mantenere sotto controllo la situazione o quantomeno evitare che peggiori ulteriormente. Per il governo Meloni si prospetta un durissimo lavoro, almeno nella parte iniziale della legislatura.

