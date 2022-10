Grande Fratello Vip, stasera in tv 27 ottobre su Canale5: un'altra eliminazione e una probabile squalifica

27 ottobre 2022 a

Stasera in tv, giovedì 27 ottobre, torna in tv il Grande Fratello Vip 7 (Canale5, ore 21,40). Si annuncia come una puntata ricca di sorprese quella in onda oggi - si tratta della dodicesima di questa stagione - e condotta come sempre da Alfonso Signorini. In studio le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli oltre a Giulia Salemi che si occupa degli aggiornamenti dal mondo social.

Nella puntata precedente Edoardo Donnamaria ha guadagnato l'immunità con oltre il 40% delle preferenze. Tra gli immuni anche Luca Salatino, Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Nikita Pelizon, Daniele Dal Moro e Antonella Fiordelisi e Patrizia Rossetti. Ma stavolta il televoto sarà a eliminazione e il meno votato dovrà andare fuori dalla casa. Amaurys Perez è il candidato numero uno, ma in nomination ci sono anche Giaele De Donà, George Ciupilan e Pamela Prati.

Dopo l’addio di Cristina Quaranta avvenuto nella puntata di giovedì scorso, stasera ci sarà un'altra eliminazione. Monitorato poi il rapporto tra Nikita Pelizon ed Elenoira Ferruzzi: dopo il caso Bellavia si pensava che insulti e litigi fossero definitivamente un brutto ricordo al GF Vip 7, invece una scaramuccia tra Nikita ed Elenoire si è trasformata in un'aggressione verbale (e non solo) proprio nei confronti della modella veneta. L'oggetto del contendere è Daniele Del Moro, ed Eleonoira incalza da giorni Nikita asserendo che porti sfortuna e utilizzando metodi medioevali "per esorcizzarla" come sputare per terra ogni qualvolta ci passa accanto. Elenoire ora rischia la squalifica.

