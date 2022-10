Vincenzo Malinconico, stasera giovedì 27 ottobre su Rai 1. La trama

27 ottobre 2022 a

Stasera in tv, giovedì 27 ottobre, su Rai 1 doppio appuntamento con Vincenzo Malinconico, interpretato da Massimiliano Gallo, la nuova fiction della televisione di Stato. Diamo uno sguardo alla trama delle due puntate in programma. La prima si intitola Tango ucraino. Il protagonista cerca di aiutare Giustino Talento, preoccupato della scomparsa della giovane moglie ucraina. L'avvocato lo accompagna in questura, ma gli agenti si insospettiscono. Notano una ferita a una sua mano e iniziano a indagare.

Grazie a una perquisizione, nella casa della vittima trovano delle tracce di sangue e cominciano a pensare che dietro la sparizione dell'ucraina Lulla ci sia proprio Giustino che viene fermato. Malinconico sceglie di difenderlo. Inizia le sue indagini personali e arriva a sospettare del fratello di lei, Ante, che riceveva denaro sottratto proprio a Giustino. Il secondo episodio si intitola I frigoriferi degli uomini soli. Dylan è sparito nel nulla. L'avvocato lo vorrebbe ritrovare per comprendere se dietro la scomparsa di Brooke ci sia lui. Si fa aiutare da Yvonne, sorella dello stesso Dylan.

Lei racconta il passato difficile vissuto dal ragazzo e il suo complesso rapporto con Booke. Ma durante la puntata non mancano i riferimenti personali alla vita dell'avvocato Vincenzo Malinconico. Dal rapporto complicato con l'ex moglie Nives, a quello con la sua collega Alessandro Persiano. Emozioni e sorprese, come del resto la fiction ci ha abituati.

