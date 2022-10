Memo Remigi video palpeggia in diretta tv Jessica Morlacchi, cacciato dalla trasmissione Oggi è un altro giorno

27 ottobre 2022 a

Memo Remigi sospeso dalla trasmissione Oggi è un altro giorno, in diretta dopo il telegiornale dal lunedì al venerdì. Lo ha annunciato la conduttrice Serena Bortone: "Memo Remigi non fa più parte del nostro programma. Si è reso responsabile di un atteggiamento che non può più essere tollerato né qui né in nessun luogo. Per rispetto verso Jessica abbiamo mantenuto il riserbo, ma ora che l’episodio è diventato di dominio pubblico, il pubblico ha il dovere di sapere. Voglio esprimere la mia solidarietà a Jessica, alla quale si unisce quella della direttrice e di tutta l’azienda. Mi fermo qui per ora". Ma cosa è successo?

Era stato Dagospia a dare per primo conto del comportamento del musicista, ospite fisso del programma di Rai1. Questa la ricostruzione della testata diretta da Roberto D'Agostino: "Il 21 ottobre la giornalista-conduttrice intorno alle 14 è apparsa su Rai1 per il solito lancio di puntata, snocciolando i temi e i nomi degli ospiti. La regia in primo piano inquadra Remigi e Jessica Morlacchi, poi stacca su Serena Bortone ma dietro si vede chiaramente la mano del cantante poggiata sul fianco della Morlacchi. Mano che scende fino ad arrivare al lato B con una visibile palpata in diretta tv. La leader dei Gazosa non gradisce e schiaffeggia la mano del cantante e per evitare un nuovo palpeggiamento la riporta in alto al fianco, tenendola ferma". L'episodio non è sfuggito ai telespettatori e un tweet anonimo aveva lanciato la bomba immediatamente ripresa da Striscia la notizia che aveva parlato di “tempesta ormonale di Memo Remigi”.

"Sospeso? Non ho ricevuto alcuna comunicazione. Sono fuori da programma per fare alcuni esami" dice Remigi, 84 anni, intervistato da Fanpage prima che Bortone in diretta tv ne annunci il siluramento. Il musicista, che nel 1965 ebbe un grande successo con quella che poi divento la sua hit, Innamorati a Milano, ha raccontato così la vicenda: "Abbiamo sempre avuto un'atmosfera goliardica tra noi, tra gli affetti stabili, si scherza e ci si fa degli scherzi. È stato un gesto involontario. Io cercavo di sistemare il microfono dietro, che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l'età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona". Remigi si era rilanciato partecipando come ospite fisso di Propaganda Live, poi era arrivato Oggi è un altro giorno e infine il grande successo, proprio un anno fa, a Ballando con le stelle.

