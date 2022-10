Pierfrancesco Pingitore, chi è il padre del Bagaglino: carriera, vita privata e showgirl lanciate

27 ottobre 2022 a

a

a

Il regista e autore Pierfrancesco Pingitore si racconterà a Oggi è un altro giorno (Rai1), giovedì 27 ottobre 2022, nel salotto televisivo di Serena Bortone, rievocando i momenti salienti della sua lunga carriera.

Rosanna Banfi, Pierfrancesco Pingitore, Andrea Vianello ospiti di Serena Bortone

Ma chi è Pingitore? Originario di Catanzaro, 88 anni, si è trasferito a Roma giovanissimo. La sua carriera è iniziata come giornalista (è iscritto all'Odg Lazio dal 1962), fu redattore capo del settimanale Lo Specchio, per poi trasformarsi in autore e regista per cabaret, teatro e cinema. Nel 1965, insieme a Mario Castellacci, ha dato vita alla compagnia Il Bagaglino, sceneggiando migliaia di spettacoli anche per la tv (Biberon, Creme Caramel, Saluti e baci, Bucce di banane) capaci di conquistare anche il sabato sera con punte anche superiori ai dieci milioni di spettatori. Del gruppo fecero parte numerosi personaggi dello spettacolo tra cui Pippo Franco, Oreste Lionello, Maurizio Mattioli, Enrico Montesano, Pino Caruso, Gianfranco D'Angelo, Leo Gullotta, Pamela Prati, Gabriella Ferri, Laura Troschel, Maria Grazia Buccella, Martufello, Manlio Dovì, Morgana Giovannetti, Manuela Villa, Sonia Grey, Bombolo, Valeria Marini, Carlo Frisi e il duo Battaglia e Miseferi. Dal 1997 realizza anche alcuni film tv. Nel 2013 ha vinto il Premio Acqui Storia con il libro Memoria del Bagaglino.

Amore criminale su Rai 3, la storia di Alessandra

Riservatissimo sul fronte della vita privata, di Pingitore si sa che ha una figlia, Donatella. La donna è sposata con il generale di corpo d’armata Vittorio Tomasone e insieme hanno avuto un figlio.

Eliana Michelazzo, la sua versione a Verissimo sul caso Caltagirone.Prati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.