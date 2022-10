Oggi è un altro giorno, oggi giovedì 27 ottobre Rai 1

27 ottobre 2022 a

Come tutti i giorni anche oggi, giovedì 27 ottobre, intensa puntata di Oggi è un altro giorno, il format di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti in studio Rosanna Banfi, una delle protagoniste dell'edizione 2022 di Ballando con le Stelle. A raccontarsi sarà anche Pierfrancesco Pingitore, regista ed autore, che rievocherà il momenti salienti della sua lunga carriera. Il direttore di Rai Radio 1 Andrea Vianello, invece, presenterà il suo ultimo libro e primo romanzo che si intitola "Storia immaginaria della mia famiglia". Nella seconda parte del programma come di consueto, spazio all'attualità e alla politica con tutte le notizie in diretta dal Parlamento, il giorno dopo il voto di fiducia al governo Meloni al Senato.

Rosanna Banfi, la malattia: "Ho affrontato il cancro e ho vinto io"

