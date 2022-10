Renato Zero, stasera in tv 26 ottobre su Canale5 lo show 070: Jovanotti, Baglioni e Madame tra gli ospiti

26 ottobre 2022 a

Stasera in tv - 26 ottobre 2022 - Canale5 trasmette la prima delle due serata in onore di Renato Zero, da decenni uno dei cantanti italiani più amati dal pubblico. Lo show riassume il meglio dei recenti concerti che l'artista ha tenuto a Roma, al Circo Massimo, in occasione dei suoi 7o anni. Da qui il titolo 070 - Speciale Renato Zero. Con il cantante romano anche tanti ospiti. La seconda puntata andrà in onda il 2 novembre.

Zero al Circo Massimo ha ospitato ben sei concerti - il 23, 24, 25, 28 e 30 settembre e l'1 ottobre 2022 - festeggiando così i suoi 70 anni i migliaia di socini, i suoi fan. Ogni volta quasi quattro ore di spettacolo. Nello speciale in onda su Canale5 dalle ore 21,30 il meglio dei sei spettacoli. Tanti gli ospiti saliti sul palco: Jovanotti, Claudio Baglioni, Diodato, Madame, Fabrizio Moro, Al Bano, J-Ax, Alex Britti e Francesco Renga tra gli altri.

Protagoniste assolute sono ovviamente le tante canzoni che hanno costellato la lunga carriera di Renato Zero: "I migliori anni della nostra vita”, “Triangolo”, “Cercami”, “Il carrozzone”, “Il cielo”, “Mi vendo”, “Magari”, “Più su”, “Nei giardini che nessuno sa”, “Nei giardini che nessuno sa”, “Amico”, “La favola mia”, “Potrebbe essere Dio”, “Spiagge” e tante altre.

