Atlantide. stasera in tv 26 ottobre su La7: torna Giorgio Purgatori, puntata sul caso Mattei

Stasera in tv, 26 ottobre 2022, torna Atlantide - Storie di uomini e di mondi su La7. L’appuntamento con la nuova stagione del programma d’approfondimento storico di Andrea Purgatori riparte dopo alcuni mesi di sosta e lo fa in prima serata. Nella prima puntata di questa nuova stagione si indagherà sulla morte del padrone dell'Eni, una tragedia che ha segnato la storia energetica italiana e che dopo sessanta anni presenta ancora numerosi lati oscuri. Il titolo della puntata è 1962, il caso Mattei: missili e petrolio.

Atlantide riparte da Bascapé, paesino in provincia di Pavia dove esplose l’aereo di Enrico Mattei, l’uomo che nel 1953 fondò l’ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) progettando un futuro da potenza energetica internazionale per l’Italia. La sua strategia stava cambiando l’economia e la politica del nostro Paese, ma fu bloccata con una bomba. Mattei venne ucciso la notte del 27 ottobre 1962, esattamente 60 anni fa. L’aereo aziendale su cui stava tornando a Milano da Catania precipitò al suolo mentre era in fase di avvicinamento all’aeroporto di Linate; assieme a lui morirono il pilota Irnerio Bertuzzi e il giornalista americano William McHale della rivista Time–Life, che stava scrivendo un articolo su di lui. Con Enrico Mattei finì il sogno dell’indipendenza energetica dell’Italia, che da allora vive in una condizione di dipendenza quasi totale dalle multinazionali straniere, principalmente anglo-americane. Ma chi l’ha ucciso? E per quale motivo, anche in Italia, per anni la sua morte è stata fatta passare per incidente aereo a dispetto degli indizi che sin dall’inizio evidenziavano la pista dell’attentato? Stasera Atlantide su La7 ripercorrerà le sue ultime 48 ore di vita, e proverà a capire chi era che lo voleva morto: una fitta rete oscura che coinvolge servizi segreti deviati, grandi compagnie petrolifere straniere e addirittura la mano criminale di Cosa Nostra.

Oltre alle indagini sull’omicidio Mattei, stasera Atlantide su La7 mostrerà anche le carte segrete della crisi di Cuba che poteva scatenare una guerra atomica tra Usa e Urss. Non mancherà, inoltre, un parallelismo tra le crisi energetiche del passato e quella attuale, con l’Italia che purtroppo – oggi come allora – veste sempre i panni della cenerentola dell’energia europea. In qualità di ospiti, parteciperanno alla puntata: l’analista geopolitico Dario Fabbri, lo scrittore Vincenzo Calia e lo storico Luciano Canfora; la nuova stagione di Atlantide riproporrà in studio la presenza di Mauro Biani, chiamato a disegnare live una vignetta sul tema del dibattito.

