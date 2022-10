Geneme Tonini, chi è l'attrice di Nudes: adottata a tre anni da una famiglia di Padova

26 ottobre 2022 a

Serena Bortone intervista Geneme Tonini nella puntata di “Oggi è un altro giorno”, in onda mercoledì 26 ottobre. L'attrice ripercorrerà anche le tappe della sua carriera.

Ma chi è Tonini? Attrice padovana di origini etiope, anche ballerina e cantante, è divenuta nota al grande pubblico dopo aver partecipato alle serie tv Nudes incentrata sulla piaga del revenge porn. Adottata da una famiglia italiana all'età di tre anni, ha partecipato per pura casualità al casting che l’ha portata a recitare per una delle fiction più acclamate dal pubblico. Da piccola si è appassionato alla danza, classica e moderna, ha studiato pianoforte e poi si è buttata nella recitazione. Nel 2021 è stata scelta dal regista Cosimo Alemà per il film Backstage e, nello stesso anno, ha preso parte alla serie televisiva diretta da Fabrizio Costa, Fosca Innocenti. Poi Nudes.

“Ho partecipato a una normale selezione come comparsa e sono stata scelta grazie al casting director Federico Mutti che ha insistito insieme anche alla regista Laura Lucchetti per farmi avere un ruolo da coprotagonista”, ha raccontato lei in una intervista. Riservatissima nella sua vita privata, dice di ispirarsi a Meryl Streep.

