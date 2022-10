DiMartedì, stasera in tv martedì 25 ottobre su La7. Ospiti e anticipazioni

25 ottobre 2022 a

Stasera in tv, martedì 25 ottobre, La7 come al solito propone il seguito forma DiMartedì, condotto da Giovanni Floris. Ovviamente al centro della puntata il nuovo governo composto da Giorgia Meloni, la giornata di oggi con il discorso alla Camera e il voto di fiducia, quella di domani in cui si replicherà al Senato. Il discorso programmatico del premier è stato davvero un manifesto, come era stato annunciato, oppure solo un libro dei sogni, come è stato definito da parte dell'opposizione? Cosa accadrà nei prossimi giorni e quali saranno le prime scelte del nuovo esecutivo guidato da una donna, cosa che non era mai avvenuta in Italia? Giovanni Floris ne parlerà con i suoi numerosi e autorevoli ospiti. Ovviamente non mancheranno i sondaggi di Nando Pagnoncelli che aiuteranno a comprendere come stanno vivendo questa fase i cittadini italiani. Gli ospiti non sono stati ancora annunciati.

