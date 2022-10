Fuori dal Coro stasera in tv martedì 25 ottobre. Le anticipazioni

25 ottobre 2022 a

Stasera in tv, mercoledì 25 ottobre, su Rete 4 torna l'appuntamento con Fuori dal Coro, il talk condotto da Mario Giordano. Tra gli ospiti attesi c'è Matteo Salvini, leader della Lega e neo ministro alle infrastrutture e alla mobilità sostenibile, nonché vicepremier. Nella sua prima intervista da ministro, Salvini commenterà i programmi del nuovo esecutivo, in particolare ovviamente quelli relativi alla sua delega. In primo piano il Ponte sullo Stretto, ormai nei propositi politici di diversi partiti da anni, ma senza mai iniziare a concretizzare. Salvini ha dichiarato che "costa più non farlo che farlo", convinto che la sua costruzione creerebbe almeno 100mila posti di lavoro.

Nel corso della trasmissione sarà analizzata la nuova composizione del governo entrato ufficialmente in carica. Si parlerà in particolare di Orazio Schillaci, rettore dell'università di Roma Tor Vergata, nominato ministro della Salute. Giordano tenterà di analizzare le posizioni che potrebbe prendere in materia di Covid e di vaccini. Ovviamente si parlerà anche del discorso programmatico di Giorgia Meloni e del voto di fiducia alla Camera dei deputati. Domani sarà la volta del Senato, poi di fatto il governo sarà pienamente operativo.

Naturalmente nella puntata di stasera non mancheranno numerosi e autorevoli ospiti, come sempre nelle puntate di Fuori dal Coro. Intanto è stato confermato lo stop della trasmissione. Il programma diretto da Mario Giordano non andrà in onda dal 15 novembre al 14 febbraio 2023. Un lungo periodo di pausa che molti considerano una vera e propria bocciatura. L'ipotesi è che possa essere sospeso definitivamente e non confermato il prossimo anno. Ma per ora si tratta solo di indiscrezioni.

