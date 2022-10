Le Iene, stasera martedì 25 ottobre su Italia 1: inviato a Gubbio per scoprire la verità sul caso intossicazione

25 ottobre 2022 a

Tornano Le Iene. A Italia 1, oggi 25 ottobre, nuova puntata de condotta da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari, spalleggiati dai comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. In studio lo scrittore e regista Donato Carrisi. Il servizio più atteso della serata è forse quello che svela la verità sull'intossicazione alimentare avvenuta in un ristorante di Gubbio. Ma diamo uno sguardo alla puntata nel suo complesso. Le Iene approdano a Gubbio proprio per occuparsi della vicenda che nel corso degli ultimi giorni ha fatto molto scalpore. In un ristorante della cittadina umbra si consumava una cena a base di pesce.

Un numero imprecisato di commensali sarebbe stato vittima di un’intossicazione. Ad aver scatenato un vero e proprio caso sono stati alcuni audio diventati virali che, in merito al post-cena, parlano di “scene apocalittiche”. Successivamente sono arrivate prima le smentite di quella che per gran parte si è rivelata una fake news, poi le minacce di querela da parte del ristoratore. Michele Cordaro ha preparato un servizio ricco di volti, parole e di (presunte) verità. Alessandro De Giuseppe, invece, torna ancora ad occuparsi del delitto di Garlasco. Lo scorso anno il programma di Davide Parenti ha trasmesso in esclusiva un’intervista dal carcere ad Alberto Stasi. Stasera ascolteremo nuove e inedite testimonianze sulla morte di Chiara Poggi.

Giulio Goria, invece, incontra i parenti di defunti sepolti nel cimitero di Poggioreale (Napoli), che ha visto nei giorni nuovi crolli strutturali. Il 3 novembre inizierà il recupero delle salme, vittime di questi disastri, ma la situazione resta intollerabile. Infine in studio Donato Carrisi, autore di bestseller, che presenta Io sono l'abisso, adattamento cinematografico del suo romanzo in uscita nelle sale giovedì 27 ottobre. E' il suo terzo film da regista.

