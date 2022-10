Benfica-Juventus stasera in tv, martedì 25 ottobre su Canale 5. Dopo la partita interviste, gol e highlights

25 ottobre 2022 a

Il grande calcio su Canale 5. Stasera, martedì 25 ottobre, la principale rete del gruppo Mediaset, trasmetterà il match Benfica-Juventus, valevole per la quinta giornata di Champions League. Inizio alle ore 21, la partita sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it. Dallo stadio Da Luz di Lisbona va in scena la super sfida tra i portoghesi e i bianconeri di Massimiliano Allegri.

La Vecchia Signora è obbligata a vincere per sperare nella qualificazione agli ottavi. La telecronaca è affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli. Sempre su Canale 5 seguirà un ricco dopo partita condotto da Alberto Brandi. Tra gli ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Christian Panucci, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Non mancheranno immagini, highlights, gol e interviste ai protagonisti della quinta giornata di Champions. Ben quattordici gare della quinta giornata (25 e 26 ottobre) saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, tra cui Dinamo Zagabria-Milan, stasera 25 ottobre alle ore 21, e Napoli-Rangers, domani mercoledì 26 sempre alle 21.

