Cartabianca stasera martedì 25 ottobre su Rai 3. Ospiti e anticipazioni

Atteso appuntamento con Cartabianca, stasera in tv, martedì 25 ottobre su Rai 3. Il talk condotto da Bianca Berlinguer si occuperà prevalentemente della giornata politica, segnata dal voto di fiducia al governo guidato da Giorgia Meloni. Commenti, analisi del discorso della premier, aspettative dal Paese, primi impegni dell'esecutivo e attesa per il voto di domani al Senato, dove il margine tra maggioranza e opposizione è più esiguo, questi gli argomenti principali. Gli ospiti di Cartabianca come al solito vengono ufficializzati via social poco prima dell'inizio della trasmissione.

