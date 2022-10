Restart-L'Italia, stasera in tv lunedì 24 ottobre su Rai 2 in seconda serata

24 ottobre 2022 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 24 ottobre, in seconda serata su Rai 2 a partire dalle ore 23.55, nuovo appuntamento con Restart-L'Italia ricomincia da te. Il programma condotto da Annalisa Bruchi inizia con la pagina dedicata alla squadra di governo, le novità più importanti e i primi obiettivi da centrare, oltre a focus sui ministeri economici. In studio Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera, e Mario Sechi, direttore dell’Agi, oltre a Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla cultura (Lega), la giornalista Mariolina Sattanino e il direttore de Ilfattoquotidiano.it, Peter Gomez.

I sopravvissuti stasera in tv lunedì 24 ottobre su Rai 1. Anticipazioni

Di seguito le emergenze economiche che riportano al caro energia, con un approfondimento sulle aziende che puntano all’autarchia, cercando di organizzarsi con impianti di energie rinnovabili, ma si ritrovano a scontrarsi con difficoltà, ostacoli e ritardi imposti dalla burocrazia. Se ne parla con Pierpaolo Bombardieri, segretario Uil; Bernabò Bocca, presidente Federalberghi e Francesco Borgonovo, vice direttore de La Verità.

Governo, caro bollette e guerra a Quarta Repubblica. Ecco gli ospiti

Sarà affrontato poi il tema del lavoro e la difficoltà di fare impresa, tra cassa integrazione, licenziamenti e burocrazia nemica, quindi si farà il punto sul reddito di cittadinanza: cosa intende fare davvero il nuovo governo, anche alla luce della fotografia scattata dall’Istat, che ha registrato quasi il 10% della popolazione (5,6 milioni di persone) in uno stato di povertà assoluta? Chi è a favore e chi è contrario alla legge? Quali sono le sue possibili correzioni? Per concludere, l’economista Carlo D’Ippoliti spiega quali saranno i margini di manovra effettivi del governo, cosa riuscirà a fare e cosa no.

Dai banditi digitali alla guerra informatica. Su Rai 3 a Presa Diretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.