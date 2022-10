I sopravvissuti stasera in tv lunedì 24 ottobre su Rai 1. Anticipazioni

24 ottobre 2022 a

Stasera in tv, lunedì 24 ottobre, su Rai 1 a partire dalle ore 21.25, nuovo appuntamento con la fiction Sopravvissuti. Tra i protagonisti gli attori Lino Guanciale, Barbora Bobulova, Elena Radonicich, Stefi Celma e Giacomo Giorgio. Due gli episodi in programma: Assassini e Bugie. Diamo un occhio alla trama. Nel primo episodio la scritta davanti alle abitazioni fa lievitare al massimo la tensione tra loro. Chi li sta minacciando? Inizialmente i sospetti cadono su Anita, poi su Léa. La ragazza, ormai stanca, si prepara a fuggire da Genova con la gemella, ma in una notte di pioggia qualcosa impedisce loro di farlo. Armando propone a Léa di sposarlo. Nell'episodio successivo i sopravvissuti iniziano a capire di essere in pericolo. Anita trova le prove che Armando era vivo ben oltre la tempesta. La poliziotta affronta Luca, costretto a confessare la verità sulla morte di Armando davanti a Sylvie che ovviamente è sconvolta, mentre Anita non è ancora convinta.

