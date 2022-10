Quarta Repubblica, stasera lunedì 24 ottobre su Rete 4. Le anticipazioni

24 ottobre 2022 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 24 ottobre, nuova puntata di Quarta Repubblica, il talk di Rete 4 condotto da Nicola Porro. Inizio alle ore 21.20. Al centro dell'attenzione le vicende politiche nazionali, la nomina del nuovo governo e i primi dossier che dovrà affrontare. Ma si parlerà anche della crisi internazionale, del caro bollette, della guerra tra Russia e Ucraina. Annunciati gli ospiti. Interverranno la capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Debora Serracchiani; il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli; l’europarlamentare del Partito Democratico Brando Bonifei; il politologo Alessandro Campi; l’avvocato e psicologo Guglielmo Gulotta; l'ex giudice minorile di Bologna, Francesco Morcavallo e l’esperta di lavoro autonomo e presidente Colap, Emiliana Alessandrucci. Non mancheranno Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi che come sempre daranno la loro lettura di fatti e polemiche. Gli inviati di Quarta Repubblica, inoltre, racconteranno come dall’estero viene considerato l’esecutivo di centrodestra che si è appena insediato, le polemiche sulla manifestazione della pace organizzata per il 28 ottobre a Napoli dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e ulteriori aspetti della vicenda della famiglia affidataria finita al centro di un’indagine della Dda di Milano.

App e social a Stasera tutto è possibile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.